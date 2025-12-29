Ladri in azione all’interno dell’asilo nido in Piazza Paolo Serra ad Agropoli.

Il furto è stato scoperto questa mattina ma, considerata la chiusura per le festività, non è ancora chiaro quando gli ignoti abbiano agito.

Una volta dentro hanno messo a soqquadro gli ambienti e hanno rubato dalla cucina dell’asilo numerosi alimenti.

Poi si sono dati alla fuga senza lasciare traccia. Sull’accaduto sono in corso le indagini avviate dai Carabinieri della locale Compagnia.