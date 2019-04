Agropoli: grande partecipazione al terzo incontro dell’iniziativa “Adotta un cane del tuo territorio”

Si è svolto questa mattina il terzo incontro nell’ambito dell’iniziativa lanciata dal Comune di Agropoli “Adotta un cane del tuo territorio”.

Erano presenti il sindaco Adamo Coppola, il Comandante della Polizia Municipale, Maggiore Carmine Di Biasi, il dottor Vincenzo Squillaro del servizio veterinario dell’Asl Salerno, le volontarie Ilaria Procida e Valentina Abbruzzese. Hanno preso parte all’incontro numerosi bambini delle scuole del territorio, insieme alle insegnanti e a tanti genitori.

I giovanissimi hanno avuto modo di intrattenersi prima in Piazza della Repubblica con i cuccioli che sono stati condotti per l’occasione dalla struttura Mister Dog Village Srls di Acerra che ha in carico i randagi del Comune di Agropoli. Poi ci si è spostati nell’Aula consiliare dove sono state mostrate le immagini di tutti i cani presenti nella struttura partenopea, tutti adottabili e visibili anche su www.comune.agropoli.sa.it/adotta-un-cane.

E’ stata l’ennesima giornata di sensibilizzazione sul tema dell’abbandono e sull’importanza di adottare un cane. Per fortuna si iniziano a vedere i frutti del lavoro che l’Amministrazione comunale e il canile stanno portando avanti da alcuni mesi. Uno dei cani presenti, Nebbia, ha trovato casa. Ad adottarlo una giovane di Agropoli, Sara. Una nota positiva dalla quale partire per ben sperare nel futuro.

“L’adozione di un cane – ha affermato il sindaco Coppola – oltre ad essere un gesto d’amore verso un essere indifeso, magari maltrattato e abbandonato in passato, restituirà alla famiglia nella quale andrà vivere tanto affetto e dedizione“.

– Chiara Di Miele –