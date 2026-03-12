Agropoli: forzano l’ingresso di una pasticceria e rubano il registratore di cassa. E’ caccia ai ladri
Furto nella notte in una pasticceria ad Agropoli.
Ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale situata in contrada Marrota, approfittando del buio: hanno forzato la porta di ingresso e si sono introdotti. Una volta all’interno, si sono immediatamente diretti al registratore di cassa che sono riusciti a portar via facendo perdere le proprie tracce.
E’ da quantificare la stima del bottino oltre ai danni causati all’attività commerciale.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia che dovranno dare un volto ai responsabili.