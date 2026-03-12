Furto nella notte in una pasticceria ad Agropoli.

Ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale situata in contrada Marrota, approfittando del buio: hanno forzato la porta di ingresso e si sono introdotti. Una volta all’interno, si sono immediatamente diretti al registratore di cassa che sono riusciti a portar via facendo perdere le proprie tracce.

E’ da quantificare la stima del bottino oltre ai danni causati all’attività commerciale.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia che dovranno dare un volto ai responsabili.