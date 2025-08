Momenti concitati sulla spiaggia di Agropoli ieri pomeriggio.

Alcuni bagnanti hanno notato ad alcune decine di metri dalla riva una persona galleggiare in acqua, in apparente stato di incoscienza. Immediatamente è scattato l’allarme per la situazione di pericolo.

Si è tuffato senza paura il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Colorno, in provincia di Parma, che si trovava in vacanza nel Cilento.

Nonostante il mare agitato il Maresciallo è entrato in acqua ed è riuscito a riportare a riva la donna praticandole poi le manovre di primo soccorso per liberare le vie respiratorie dall’acqua ingerita. Nel corso del salvataggio il militare ha riportato lievi escoriazioni agli arti.

Nel frattempo è arrivato anche il personale sanitario del 118.