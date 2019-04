E’ in programma domani, venerdì 5 aprile, alle ore 10.30, il terzo incontro dell’iniziativa “Adotta un cane del tuo territorio“. La location scelta è Piazza della Repubblica, dove verrà allestito un gazebo (in caso di pioggia l’incontro si terrà nell’Aula consiliare). Insieme al sindaco Adamo Coppola e al comandante della Polizia municipale, Carmine Di Biasi, parteciperà il personale di Mister dog Village Srls di Acerra, la struttura che ha in ricovero i randagi del Comune di Agropoli.

Saranno presentati, attraverso apposito materiale informativo, i cani della struttura (alcuni saranno portati in loco) e le caratteristiche degli stessi. Un’occasione, quindi, durante la quale il canile, su impulso dell’Amministrazione comunale, si apre all’esterno per far conoscere gli amici a quattro zampe che gestisce per conto dell’Ente, invogliando il pubblico ad adottarli, per regalare loro un futuro migliore.

In questo modo, si punta a raggiungere un doppio obiettivo: far conoscere i cani all’esterno, sperando che trovino una famiglia che possa amarli e coccolarli, e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dei diritti degli animali.

Parteciperanno gli studenti delle scuole cittadine.

– Paola Federico –