Agropoli: domani inaugurazione della rotatoria e posa della prima pietra della nuova scuola di Mattine

E’ in programma domani, giovedì 13 febbraio, l’inaugurazione della rotatoria tra la SR267 e la SS18 e la posa della prima pietra del nuovo edificio scolastico, entrambi in località Mattine ad Agropoli.

Si tratta di due interventi, il primo concluso e il secondo da iniziare. L’appuntamento è alle ore 11.00 per l’inaugurazione della rotatoria, ci si sposterà poi alle ore 11.30 presso il piazzale antistante la scuola primaria Mattine per la posa della prima pietra del nuovo edificio che nascerà nelle immediate adiacenze del plesso che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Agropoli-San Marco”.

Interverranno il sindaco Adamo Coppola e i componenti dell’Amministrazione comunale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

