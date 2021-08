“Agropoli Città dello Sport”. Oggi la premiazione del Presidente della FICG Gabriele Gravina

E’ in programma per oggi pomeriggio “Agropoli Città dello Sport”. In occasione della visita in Città del presidente della F.I.G.C., Gabriele Gravina, a partire dalle ore 18.00 si svolgerà un incontro presso l’Aula consiliare del Comune.

Saranno premiati il presidente Gabriele Gravina, il presidente dell’U.S. Agropoli, Nicola Volpe e il presidente onorario Carmelo Infante, il presidente storico dell’U.S. Agropoli, Domenico Cerruti, il direttore sportivo dell’U.S. Salernitana, Angelo Fabiani.

“La nostra – afferma il sindaco Adamo Coppola – è una Città che punta sullo sport. Le nostre strutture sportive ci consentono, pandemia a parte, di organizzare eventi di rilevanza nazionale, destagionalizzando il turismo ma anche di coltivare esempi virtuosi. Tra queste c’è certamente l’U.S. Agropoli che quest’anno celebra il suo centenario. Con l’arrivo in Città di Gabriele Gravina, vogliamo festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei e ne approfittiamo per ricordare che la nostra Città vanta una delle squadre più longeve della Campania. E non potevamo non dare merito alla Salernitana, che quest’anno è tornata in serie A dopo 23 anni. Esempi virtuosi che vanno ricordati e festeggiati”.