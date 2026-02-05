Agropoli: auto sfonda una ringhiera e precipita in un parcheggio. Anziano perde la vita, grave una donna
Tragico incidente stradale questa mattina in via Gian Battista Vico ad Agropoli. Per cause in corso di ricostruzione una BMW è uscita fuori strada sfondando una ringhiera e precipitando nel parcheggio privato sottostante.
Lo schianto è terminato contro un altro veicolo parcheggiato.
Il tremendo impatto non ha lasciato scampo ad un 84enne di Montecorice a bordo, mentre è stata ricoverata in gravi condizioni la moglie che viaggiava a bordo dell’auto.
Sul posto i sanitari della Croce Rossa Italiana e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per le operazioni di soccorso.
I Carabinieri della locale Compagnia dovranno ricostruire la dinamica del fatale incidente. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale.