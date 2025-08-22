Momenti di paura oggi ad Agropoli, dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause da accertare un’Ape car con alla guida un uomo e una Range Rover con a bordo una coppia, mentre percorrevano via Pio X, si sono scontrate.

Violento l’impatto, tanto che l’Ape car si è ribaltata su un fianco al centro della carreggiata e per estrarre il conducente si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, coordinati dal Capo Distaccamento Angelo Picariello. Il malcapitato è stato poi condotto in ospedale a Vallo della Lucania per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, anche gli agenti della Polizia Municipale.