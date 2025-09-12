Ancora tensioni e violenza nel carcere di Salerno.

A denunciare quanto accaduto tra le mura della Casa Circondariale è il sindacato Osapp che fa sapere che nelle scorse settimane un infermiere è stato colpito con un pugno da un detenuto.

Un altro gruppo, appartenente alla Prima Sezione 3″ Piano B, dopo una contestazione di addebiti disciplinari, in segno di protesta non voleva rientrare in sezione, opponendo resistenza. I detenuti si sono poi spostati in massa alla Rotonda Ingresso per raggiungere l‘Ufficio del Comandante che li ha prontamente redarguiti, insieme agli agenti della Polizia Penitenziaria, riuscendo a farli desistere dalla protesta nonostante insulti e improperi.

E ancora, un assistente è stato aggredito e per le lesioni subite è stato affidato al Pronto Soccorso del “Ruggi D’Aragona”, dove gli sono stati diagnosticati 5 giorni di prognosi. Lo scorso mercoledì, in infermeria, un detenuto in procinto di essere ricoverato ha tentato di aggredire un operatore del 118 senza motivo: nel parapiglia che si è creato il medico di guardia è rimasto contuso alla testa per la caduta del bastone metallico reggi flebo ed è stato refertato, nella stessa infermeria, con un ispettore presente e contuso. L’agente che è riuscito a fermare il detenuto esagitato, invece, ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dove gli sono stati refertati 5 giorni di prognosi. La stessa sera è stato avvistato un drone che sorvolava il perimetro del carcere, probabilmente a seguito di una “consegna”.

Il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello denuncia: “Una storia senza fine il caos nel penitenziario di Fuorni ormai in mano dei detenuti. Caos al quale va ad aggiungersi la critica gestione del personale di Polizia Penitenziaria anziano, stanco, demotivato e abbandonato che rimpiange la precedente gestione e che è in attesa di un Direttore titolare. L’Osapp, nell’esclusivo interesse del personale, davanti al perdurare silenzio dell’amministrazione, chiederà udienza al Prefetto e al Procuratore di Salerno, con un dettagliato report, a tutela della sicurezza e legalità nella struttura che ricade anche nella sfera dell’ordine pubblico, come si evince dalle recenti ordinanze delle diverse Autorità Giudiziarie competenti”.