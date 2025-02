La FILT CGIL Salerno esprime la massima preoccupazione per la sicurezza e la tutela del personale di guida e dei verificatori dei titoli di viaggio (VTV) nel settore del trasporto pubblico locale.

La crescente incidenza di aggressioni e atti di violenza contro questi lavoratori richiede misure urgenti e decise per garantire la loro incolumità e il rispetto dei loro diritti.

“Chiediamo l’introduzione di pene più stringenti per gli aggressori, simili a quelle previste per aggressioni al personale sanitario – afferma il sindacato – È inaccettabile che i lavoratori del trasporto pubblico locale debbano affrontare rischi quotidiani senza adeguate protezioni legali. Inoltre, ribadiamo la necessità di implementare sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi e di installare cabine chiuse per i posti guida”.

Secondo FILT CGIL, questi strumenti aumenterebbero la sicurezza dei lavoratori, contribuendo anche a prevenire comportamenti violenti, a garantire un ambiente di lavoro più sereno e protetto.

“La sicurezza deve essere una necessità immediata” ribadiscono dal sindacato.

La Prefettura di Salerno si sta muovendo per garantire ai passeggeri un viaggio sereno e agli automobilisti il rispetto della dignità del lavoro.

Lunedì 10 febbraio, infatti, la Prefettura di Salerno ospiterà un incontro decisivo sulla sicurezza a bordo dei bus. Dopo gli ultimi episodi di violenza ai danni dei dipendenti di Busitalia, il Prefetto Francesco Esposito ha convocato un tavolo di discussione con le sigle sindacali, il Questore Giancarlo Conticchio e i rappresentanti della società di trasporto pubblico.