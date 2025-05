Non si placa la rabbia ingiustificabile dei pazienti o dei loro famigliari che si scagliano contro il personale sanitario che li accoglie.

Questa volta la vittima è uno specializzando del Policlinico dell’Università Federico II di Napoli che, mentre svolgeva le sue funzioni assistenziali e formative, è stato aggredito dal marito di una paziente riportando un ematoma cerebrale e un trauma facciale importante con una prognosi di 30 giorni.

Sull’accaduto è intervenuto Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II. “Solidarietà al giovane collega per la vile aggressione. Ennesimo violento episodio intollerabile” ha affermato.

“Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Servono interventi forti, anche legislativi, non basta indignarsi – ha commentato Pellegrino – Non possiamo più tollerare che il personale sanitario che svolge in modo serio e responsabile il proprio lavoro in prima linea nell’assistenza ai pazienti venga continuamente minacciato e aggredito con violenza”.