Le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI lanciano un nuovo, forte allarme sulla “gravissima emergenza sicurezza che sta investendo la città di Salerno e, in particolare, le lavoratrici e i lavoratori sempre più spesso vittime di aggressioni, minacce e intimidazioni durante lo svolgimento delle proprie funzioni”.

Nella lettera inviata oggi alla Prefettura di Salerno, i sindacati denunciano una crescente e preoccupante escalation di episodi di aggressione ai danni di autisti, ausiliari del traffico e del personale impegnato nella gestione delle aree di sosta.

“Una situazione che – secondo le sigle sindacali – non è più sostenibile e che riflette un quadro cittadino più ampio, segnato da un evidente indebolimento del presidio della legalità nelle aree di parcheggio, con ricadute sulla sicurezza dei lavoratori e sulla vivibilità urbana”.

Il documento inviato alla Prefettura evidenzia come in molte zone della città operino “gruppi organizzati che controllano illegalmente le aree di sosta, arrivando a intimidire sia gli ausiliari del traffico sia gli utenti. Una dinamica che non solo danneggia i cittadini, ma mina profondamente l’ordine pubblico, trasformando intere aree urbane in zone grigie dove la legalità è sospesa”.

Le tre sigle ricordano che, grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi con la Prefettura sul tavolo del Trasporto Pubblico Locale, si stanno ottenendo risultati concreti nella tutela degli operatori del settore.

“Riteniamo necessario l’avvio di un tavolo tecnico istituzionale, analogo a quello già attivato per il Trasporto Pubblico Locale” così chiedono nella lettera FILT CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI avanzando una serie di proposte operative, tra cui: maggiore presenza delle Forze dell’Ordine nelle aree più critiche; controlli integrati con la Polizia Municipale; protocolli di intervento rapido in caso di aggressioni; installazione di body cam, dash cam e sistemi di videosorveglianza; campagne strutturate contro i parcheggiatori abusivi; tutela legale e psicologica per i lavoratori aggrediti.

Misure concrete, immediate e indispensabili per ripristinare la legalità e garantire la sicurezza di chi svolge un servizio pubblico essenziale.

Le tre organizzazioni sindacali chiedono alla Prefettura la convocazione di un incontro per l’attivazione di un tavolo tecnico permanente, sottolineando che la situazione attuale rappresenta una vera e propria emergenza cittadina.

“La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini – ribadiscono i sindacati– non può essere sacrificata e richiede un intervento coordinato, deciso e immediato”.