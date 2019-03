Aggressione al custode del cimitero di Sassano. Pellegrino:”Condanno fermamente il gesto di violenza”

Ha suscitato clamore quanto accaduto questa mattina all’interno del cimitero comunale di Sassano dove il custode sarebbe stato aggredito da due uomini del posto. Il dipendente comunale, ferito dopo la colluttazione, è stato condotto presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere le cure del caso, mentre sulla vicenda indagano i Carabinieri della locale Stazione, accorsi sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale.

Sul violento episodio interviene il sindaco Tommaso Pellegrino per esprimere solidarietà alla vittima dell’aggressione. “Esprimo la mia vicinanza al nostro dipendente – dichiara Pellegrino a Ondanews – e condanno fermamente questo gesto di violenza intollerabile. La cosa ancora più grave è che questo genere di episodi si verifichino all’interno delle nostre comunità, note per la tranquillità e per il rispetto degli altri. Proprio per questo motivo quanto verificatosi nel cimitero cittadino è da condannare con maggiore incisività“.

Il primo cittadino, rammaricato per quanto accaduto al custode del cimitero, sottolinea che “l’Amministrazione Comunale è sempre aperta al confronto e al dialogo per la risoluzione di qualsivoglia problema. Chi esercita le sue funzioni lavorative merita il dovuto rispetto, perchè opera nell’interesse della comunità intera e si trova lì anche per far rispettare le regole“.

– Chiara Di Miele –

