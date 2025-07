Attimi di tensione a Battipaglia per l’aggressione ad una dottoressa del 118.

L’episodio è avvenuto sabato sera: una donna, dopo un litigio violento a casa, avrebbe aggredito la dottoressa. I familiari hanno così richiesto l’intervento di 118 e Forze dell’Ordine.

La responsabile avrebbe reagito male alla vista del medico, aggredendolo violentemente. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, diretti dal Vice Questore Giuseppe Fedele, che hanno bloccato prontamente la donna arrestandola per lesioni gravi.

La dottoressa, invece, è stata portata all’ospedale di Battipaglia per le cure del caso. Secondo la ricostruzione, non era la prima volta che l’arrestata aveva reazioni violente: per questo motivo i familiari hanno deciso di chiedere supporto.

L’arresto è scattato secondo le nuove norme del Codice penale (articolo 583 quater) che tutela il personale sanitario dalle aggressioni.