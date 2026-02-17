E’ stato arrestato a Montecorvino Pugliano E. N. H., ritenuto responsabile di una rapina impropria.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria l’uomo è entrato in un’attività commerciale da cui ha prelevato merce dal valore di circa 100 euro. Una volta scoperto da un commesso cinese, E. N. H. lo avrebbe aggredito tentando di allontanarsi fuggendo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia lo hanno acciuffato e assicurato alla giustizia.