Aggredisce la moglie e la manda in ospedale. Marito violento denunciato a Battipaglia

Aggredisce la moglie e viene denunciato dai Carabinieri. E’ quanto accaduto a Battipaglia dove una donna è stata violentemente aggredita dal marito mentre si trovavano nella loro abitazione.

La vittima è riuscita a chiudersi in una stanza e ad allertare i militari dell’Arma. Come si legge su “Il Mattino“, i Carabinieri sono giunti prontamente sul posto e hanno soccorso la sventurata che successivamente è stata condotta in ospedale a causa di alcune ferite al volto e ad un braccio.

Secondo quanto riportato ai militari, le liti con il marito durerebbero da diverso tempo e più volte l’uomo avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi.

Per l’aggressore è scattata la denuncia da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.

– Chiara Di Miele –