Aggredisce la ex fidanzata e la manda in ospedale. Nei guai 19enne di Polla

E’ finito nei guai un 19enne di Polla che non potrà avvicinarsi alla ex fidanzata, una giovane pollese, dopo averla picchiata e mandata in ospedale.

Qualche mese fa la vittima aveva già denunciato le pressioni ricevute dal ragazzo al termine della loro relazione.

Il tutto è sfociato in un’aggressione avvenuta oltre 20 giorni fa, quando il 19enne ha picchiato la ex fidanzata che è stata costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” per le cure del caso.

Su quanto accaduto hanno indagato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno chiesto alla Procura della Repubblica di Lagonegro di emettere nei confronti del giovane un divieto di avvicinamento alla ragazza.

– Chiara Di Miele –