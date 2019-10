Aggredisce i genitori che non vogliono dargli denaro per la droga. Arrestato 27enne ad Eboli

Nella tarda serata di ieri, ad Eboli, G.G., 27enne del posto, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Eboli, diretti dal Capitano Luca Geminale, per aver aggredito i propri genitori.

L’uomo da molto tempo vessava i genitori con continue richieste di denaro che gli serviva per acquistare la droga.

Nel tardo pomeriggio si è verificata l’ennesima discussione che stava per concludersi con esiti tragici. Infatti all’ennesimo diniego da parte dei genitori, il 27enne ha perso la testa e ha cercato di aggredirli con delle sedie ed un manico di scopa. L’uomo e la donna, rispettivamente di 63 e 60 anni, si sono dati alla fuga uscendo di casa e allertando subito il 112.

Tempestivo è stato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri che è giunta sul posto mentre il ragazzo aveva impugnato anche due coltelli da cucina. La vista dei militari è stata sufficiente per farlo desistere e poggiare le armi a terra. Dopo aver messo l’area in sicurezza, gli uomini del Capitano Geminale hanno proceduto al suo arresto.

Espletate le formalità di rito in caserma, G.G. è stato trasferito nel carcere di Salerno Fuorni in attesa del rito per direttissima.

– Chiara Di Miele –