Atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, 45enne finisce in carcere.

E’ quanto accaduto ieri sera nel quartiere di Pastena a Salerno. L’uomo ha raggiunto l’ex e poi l’avrebbe aggredita e picchiata.

Il 45enne inizialmente è stato posto ai domiciliari, poi avrebbe cominciato a tempestare di telefonate la vittima, così è stato condotto in carcere dai Carabinieri della locale Compagnia agli ordini del Maggiore Antonio Corvino.

Sembrerebbe che la donna già in precedenza avesse sporto denuncia contro l’uomo per poi ritirarla.