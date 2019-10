Aggredisce con pugni e calci un ausiliario del traffico che lo aveva multato. Arrestato 30enne ad Eboli

Oggi pomeriggio ad Eboli, lungo Viale Amendola, A.A., 30enne pregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, diretti dal Capitano Luca Geminale, per violenza, minaccia, resistenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio.

Un ausiliario del traffico in servizio lungo la strada aveva da poco finito di redigere un verbale al 30enne che aveva parcheggiato la sua auto nello spazio delimitato da strisce blu senza pagare il ticket. Immediata è stata la reazione violenta del giovane che ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente l’operatore con pugni al volto facendolo cadere al suolo. Non contento ha continuato ad infierire sul malcapitato con calci e schiaffi.

I militari di una delle pattuglie del Comando Carabinieri di Eboli, impegnate nei vari servizi di prevenzione e controllo del territorio, passando in zona hanno notato subito la scena e sono intervenuti bloccando l’aggressore ancora intento nell’azione violenta e scongiurando conseguenze assai più gravi. La vittima, riversa a terra ed incapace di muoversi, è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

L’aggressore è stato condotto nella Compagnia di Eboli e dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel Carcere di Salerno-Fuorni in attesa del giudizio per direttissima.

– Chiara Di Miele –