Afghanistan, l’appello dell’Anci Campania:”Tutti i Sindaci pronti ad accogliere i profughi”

“I sindaci della Campania sono pronti ad accogliere per motivi umanitari i profughi che rischiano la morte in Afghanistan e resto sconcertato di Salvini, il leader della Lega, che già si è espresso in maniera contraria, ancora una volta ha mostrato tutto il suo valore umano e politico“. Così Carlo Marino, presidente di Anci Campania.

I talebani hanno preso il potere in Afghanistan conquistando tutte le principali città a due settimane dalla data prevista per il ritiro delle truppe statunitensi dopo 20 anni, all’indomani dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle. Il Presidente Ashraf Ghani ha lasciato il Paese e migliaia di persone da due giorni sono in fuga. All’aeroporto di Kabul la folla ha preso d’assalto gli aerei in partenza. Una foto ha già fatto il giro del mondo e ritrae centinaia di afghani stipati in un cargo americano, in volo verso la salvezza. Sarebbe stato confermato che a bordo del C-17 Globemaster III dell’Aeronautica americana c’erano 640 passeggeri.

In queste ore dal mondo occidentale arrivano appelli all’accoglienza e alla difesa dei diritti degli afghani e diverse sono le associazioni e le onlus internazionali che hanno già offerto accoglienza ai rifugiati.

“Da padre di quattro ragazze, guardo le immagini di tante bambine in fuga dalla violenza con gli occhi spaventati e non posso restare indifferente a questo grido di dolore. Io sono abituato a metterci la faccia e a fare la mia parte; per questo da presidente dell’Anci Campania metto in campo una proposta dei sindaci delle città campane davanti al dramma umanitario a cui stiamo assistendo. Non restiamo indifferenti, ognuno di noi con un piccolo gesto può opporsi alla violenza cieca dei talebani” conclude il presidente di Anci Campania.