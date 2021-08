La Commissione regionale Pari Opportunità della Basilicata, considerata la drammatica crisi umanitaria dell’Afghanistan, rivolge un appello a tutte le Istituzioni della Regione Basilicata che possono svolgere un ruolo attivo nel realizzare percorsi di accoglienza dei rifugiati, che sono soprattutto donne e bambini.

La presidente Margherita Perretti afferma che “la Basilicata ha visto decrescere ed invecchiare la sua popolazione. Mancano i giovani. Programmare una corretta accoglienza può dimostrarsi, oltre che eticamente doveroso, un’opportunità per i nostri comuni, soprattutto quelli più piccoli, isolati e scarsamente popolati. Poiché non possiamo parlare di accoglienza a prescindere da percorsi effettivi di integrazione, chiediamo innanzitutto ai pubblici amministratori, a partire dalle sindache e dalle consigliere comunali, di scendere in prima linea, programmare un’accoglienza inclusiva, che consideri anche studio, lavoro e integrazione sociale. Occorre, infatti, garantire anche un futuro professionale alle ragazze e ai ragazzi afgani costretti ad abbandonare il proprio Paese, consentire loro di proseguire gli studi, anche a livello universitario”.

“Chiediamo alla Regione, all’Università di Basilicata e a tutto il mondo economico e imprenditoriale – continua – di stanziare dei fondi per garantire l’alloggio, il proseguimento degli studi, l’avvio di tirocini per un corretto inserimento lavorativo”.

La Commissione regionale, ribadendo l’urgenza della convocazione immediata a livello regionale di un tavolo operativo sulla programmazione dell’accoglienza dei profughi afgani, mette a disposizione le competenze delle proprie Commissarie.