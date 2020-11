Il Consiglio di Stato ha dato il via libera all’allungamento della pista dell’Aeroporto di Salerno.

È stata resa pubblica la tanto attesa pronuncia del Consiglio di Stato che respinge integralmente e definitivamente il ricorso presentato da alcuni cittadini in merito alla compatibilità ambientale del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, annullando la decisione dei giudici del Tribunale Amministrativo di Salerno dello scorso 24 febbraio che avevano accolto le istanze presentate da 13 cittadini residenti nelle vicinanze dello scalo salernitano.

“Accanto alla soddisfazione per la sentenza – dichiara il consigliere regionale ai Lavori Pubblici Luca Cascone – di cui peraltro eravamo fiduciosi vista la completezza e l’esaustività del progetto sotto il profilo ambientale, resta purtroppo l’amarezza di aver perso ben 9 mesi per i necessari interventi per l’adeguamento ed il potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale: un’opera volano di sviluppo per l’intero territorio e resa per qualche tempo ostaggio dei singoli interessi di un pugno di ricorrenti”.

“L’auspicio è che ora si possa volare spediti dritti verso la meta e completare nel più breve tempo possibile tutti gli interventi utili a far funzionare – conclude – con tutta la sua potenzialità il nostro aeroporto. La rete aeroportuale campana sta per concretizzarsi”.

– Claudia Monaco –