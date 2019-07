“Apprendiamo la notizia della conferenza stampa che avrà luogo oggi pomeriggio presso l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, con la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. Il mancato invito a Confindustria Salerno è la dimostrazione che non si ha alcuna conoscenza del tessuto economico e produttivo della provincia di Salerno”.

A dichiararlo è Andrea Prete, Presidente di Confindustria Salerno.

“La struttura aeroportuale non è al servizio solo del comparto turistico e dell’agricoltura – spiega Prete – ma è un’infrastruttura strategica per tutte le aziende manifatturiere e, in generale, per le attività economiche salernitane che contribuiscono a generare il Pil della nostra provincia. Questa iniziativa, per come è stata intesa, conferma ancora una volta la inadeguatezza dell’attuale classe politica alla guida del Paese”.

Per i Presidente Prete, in conclusione, “il ministro Toninelli, già famoso per le sue gaffe, non si è voluto smentire neanche in questa occasione”.

La conferenza stampa è prevista oggi alle ore 16.30.

– Claudia Monaco –