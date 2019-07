Sono 4.500 gli aerei di aviazione generale che dalla prossima stagione invernale atterreranno e decolleranno dall’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi.

Da inizio gennaio 2020 saranno spostati su Salerno 4.500 voli privati che oggi creano ingorgo all’aeroporto di Capodichino.

Si tratta di cifre decisamente importanti per l’aeroporto di Salerno, che, mai nella sua storia ha dovuto gestire un numero così elevato di voli privati.

“Un altro passo in avanti verso lo sviluppo del sistema aeroportuale della Campania – commenta l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera – per creare sinergie tra i diversi scali, decongestionare Napoli-Capodichino e per incentivare lo sviluppo delle aree interne. Il Turismo cresce in Campania, la Regione c’è”.

– Claudia Monaco –