Aeroporto di Salerno. Cirielli: “Il Presidente De Luca ha sprecato quattro anni di tempo”

“De Luca sull’aeroporto di Salerno? Sono ricominciati gli spot elettorali del governatore pro tempore della Campania. Ma presto si accorgerà che la stagione delle bugie è finita”.

Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli a seguito delle dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente della Regione De Luca durante un convegno della Fit Cisl a Salerno.

“Due anni e qualche mese e credo che saremo a regime – le parole di De Luca – Già da quest’anno avremo la scelta dell’impresa che deve realizzare i lavori di allungamento della pista, poi si dovrà fare la gara per ampliare l’aerostazione del Costa d’Amalfi. Nell’arco di 3/5 anni possiamo portare almeno tre milioni di viaggiatori in più su Salerno Costa d’Amalfi e dare respiro anche a Capodichino che oggi è uno degli aeroporti meglio gestiti d’Italia”.

“De Luca ha sprecato ben quattro anni di tempo e guarda caso soltanto ora – dichiara Cirielli – a pochi mesi delle elezioni regionali, inizia a promettere cose che avrebbe già potuto fare: dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro al turismo. Doveva cambiare tutto e non ha cambiato niente. Ma i cittadini anche sull’aeroporto ‘Costa d’Amalfi’ di Salerno conoscono la verità: fu proprio De Luca a boicottare dieci anni fa l’ipotesi di accordo tra aeroporto di Salerno e Gesac, come può testimoniare l’ex presidente della giunta regionale Bassolino e sempre lui cercò di far fallire l’aeroporto quando era sindaco di Salerno non pagando la quota associativa e noi fummo costretti a fare causa e decreti ingiuntivi per obbligarlo a pagare”.

“I fatti – conclude il parlamentare di Fratelli d’Italia – dimostrano che è proprio lui il principale nemico dell’aeroporto di Salerno e dei cittadini campani”.

– Claudia Monaco –