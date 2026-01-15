Si conclude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di ADRA s.r.l. a Marca by BolognaFiere 2026, manifestazione che si conferma tra le più rilevanti a livello internazionale per il settore della Marca del Distributore.

L’edizione 2026 ha visto la presenza di oltre 1.500 espositori, più di 5.000 buyer e circa 25.000 visitatori professionali, registrando una crescita rispetto all’anno precedente e rafforzando il ruolo di Marca come hub strategico per il dialogo tra industria e distribuzione.

In questo contesto lo stand ADRA, azienda di Atena Lucana pioniera nella selezione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici di alta qualità, ha registrato un’affluenza in aumento e numerosi incontri qualificati con buyer nazionali e internazionali, partner commerciali e operatori del settore, a conferma del crescente interesse verso l’offerta dell’azienda.

Grande entusiasmo ha accompagnato la presentazione delle nuove proposte 2026, ispirate alla tradizione della cucina mediterranea e sviluppate per rispondere alle esigenze del mercato contemporaneo. Le degustazioni curate dallo chef executive di ADRA hanno contribuito a valorizzare i prodotti, favorendo un confronto diretto e concreto con i professionisti presenti in fiera.

Accanto alle novità i prodotti storici dell’azienda hanno continuato a riscuotere apprezzamento, confermandosi elementi centrali di un’offerta solida e riconoscibile.

La partecipazione a Marca 2026 si chiude quindi come un’importante occasione di crescita, relazione e consolidamento del posizionamento di ADRA in un contesto fieristico in forte espansione.