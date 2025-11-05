Il 12 settembre scorso, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” ha lanciato l’iniziativa “Adotta la Panchina Rossa di Elisa” insieme alla famiglia Claps.

La Panchina Rossa dedicata a Elisa Claps era parte integrante del Presidio Legalità, un laboratorio civile pensato, allestito e animato per tre anni e che ha accolto più di 4000 visitatori.

In quel luogo è stata esercitata la memoria e costruito l’impegno soprattutto delle nuove generazioni. Da luglio non è più nelle disponibilità del Presidio Libera “ma – come fanno sapere i componenti – non potevamo permettere che Elisa con la sua Panchina Rossa non potesse più accogliere storie di vite spezzate e il dolore di chi resta. Non potevamo accettare che la Panchina di Elisa non potesse più essere rifugio di chi chiede aiuto perchè non ha la forza di ribellarsi alla violenza. Non potevamo rassegnarci all’idea di mettere a tacere una voce, una storia ribelle, quella di Elisa e di tutti i volontari del Presidio Libera Potenza che in questi anni hanno camminato al fianco della famiglia Claps“.

Per questo Elisa e la sua Panchina Rossa devono “uscire, viaggiare, volare tra la gente, per raggiungervi ovunque vogliate che lei sia“.

Tante le richieste di adozione che già sono pervenute e folto il calendario di iniziative già in cantiere. Dopo l’adozione del Polo Bibliotecario di Potenza la Panchina Rossa di Elisa sarà presso la sede della Provincia di Potenza fino al 19 novembre.

Vuoi adottare la Panchina Rossa di Elisa? Invia la tua richiesta all’indirizzo pres.potenza@territoriale.libera.it – liberapresidiopotenza@pec.it