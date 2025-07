Addesso Living per la sede di Polla seleziona alcuni profili.

ADDETTO/A ALLE VENDITE SHOWROOM CERAMICHE E ARREDO BAGNO

Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa, anche in settori affini; buona padronanza degli strumenti informatici (Office e software gestionali); ottime doti relazionali, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team; disponibilità al lavoro il sabato mattina.

CARPENTIERE/MASTRO FERRAIO PER LA LAVORAZIONE FERRO

Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa in cantiere nell’assemblaggio di strutture in acciaio per cemento armato; buona capacità di lavorare in squadra; disponibilità a lavorare anche su turni.

Invia la tua candidatura a job@addessoliving.it

