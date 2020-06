Ad Eboli violenta rissa in strada finisce a coltellate. Due persone ferite

Una violenta rissa finita a coltellate si è consumata ieri sera in via Vittorio Veneto ad Eboli.

Un ragazzo è stato ferito con un coltello al torace. Soccorso dai sanitari del 118, è stato in seguito ricoverato nell’ospedale cittadino. Non sarebbe in pericolo di vita.

Anche un’altra persona è rimasta ferita nel corso della rissa ed è stata ricoverata presso l’ospedale di Battipaglia.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Eboli.

– Chiara Di Miele –