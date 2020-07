Ad Eboli inaugurata Via delle Arti. Passeggiate senza traffico,laboratori artistici ed attività storiche

La possibilità di passeggiare nel cuore del centro antico di Eboli gustando le atmosfere della storia, il gusto della tradizione, le suggestioni di antichi mestieri e nuove forme di arte ed artigianato.

Via delle Arti si consegna agli ebolitani ed ai turisti anche in versione estiva con la chiusura al traffico dal giovedì al sabato, dalle 18 alle 24, garantendo le aree di sosta per i residenti. L’iniziativa porta la firma dell’Amministrazione comunale e dell’associazione Via delle Arti presieduta da Marina Antonucci che associa nove tra botteghe artistiche e laboratori artigiani che si affacciano su Corso Garibaldi.

“E’ un percorso di valorizzazione, motivo di crescita culturale – ha sottolineato il sindaco Massimo Cariello – È una scommessa vinta soprattutto grazie a chi ci ha creduto ed ha investito, dall’artista di fama internazionale come Rosmundo Giarletta e fino alla più antica merceria di Eboli passando per il food di eccellenza e per atelier di moda e riferimenti culturali. È sempre più la strada di artisti ed artigiani, ognuno con la sua specificità ed il richiamo per i turisti e per gli ebolitani è evidentissimo. L’iniziativa garantisce la possibilità di passeggiare, promuove la bellezza ed esalta le attività. Musica, eventi e luminarie garantiranno un supporto suggestivo nelle ore di chiusura al traffico”.

“Guardiamo al recupero dell’area fin dal primo giorno del nostro insediamento – ha ricordato l’assessore al Centro Storico Ennio Ginetti – Quando siamo arrivati si parlava di ‘Eboli vecchia’ oggi la zona è indicata da tutti come centro antico con la sua storia e le sue tradizioni e di cui parla l’intera provincia. Via delle Arti è una comunità, negli anni sono aumentate le botteghe con attività uniche nell’arte, nell’artigianato e nel food. Un autentico volano, non solo per la zona, ma per l’intero territorio”.

– Claudia Monaco –