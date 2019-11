Ad Eboli alcuni tigli malati e pericolanti sostituiti da alberi di alloro

Ad Eboli alcuni tigli malati a rischio cedimento sono stati sostituiti da alberi di alloro.

“E’ in campo un intervento che guarda alle piante malate – spiega il sindaco Massimo Cariello – alla salute pubblica ed all’incolumità dei cittadini. L’Amministrazione ha fatto di Eboli una città attenta al verde ed all’ambiente”.

In sostanza, l’intervento di manutenzione sulle piante è conseguenza di precisi report scientifici e di analisi approfondite i cui risultati sono pubblici e conservati presso il Comune a disposizione di tutti.

“Nel 2015 fu fatto il censimento del verde – ricorda l’assessore alla Manutenzione Ennio Ginetti – con la realizzazione di specifiche schede albero per albero. I tigli presentavano e presentano gravissime patologie a causa del formarsi di numerose cavità. Una condizione considerata da esperti del settore problematica che aumentava notevolmente il rischio di cedimento strutturale. Tutto questo è conseguenza di una progettazione sbagliata nei decenni scorsi che non aveva considerato l’altezza dei tigli e chiome folte tanto da averli piantati a pochi metri dalle abitazioni. L’intervento che abbiamo programmato non solo elimina le condizioni patologiche dei tigli ma li sostituisce con alberi di alloro, in numero ancora maggiore, su scelta precisa che aumenta l’ossigenazione”.

– Claudia Monaco –