La medaglia degli 80 anni di Coldiretti ad un socio davvero speciale, sicuramente il più longevo d’italia. Si tratta di Vitantonio Lovallo di Avigliano, per tutti “Ziton”, che a marzo ha compiuto 112 anni. ​

Classe 1914, Vitantonio è il testimone vivente di un’Italia che non c’è più, ma che vive nei suoi occhi lucidi e nelle sue mani segnate dal lavoro. Nato a Sarnelli, frazione di Avigliano, il 25 marzo, fu registrato con tre giorni di ritardo perché allora, per raggiungere l’anagrafe, bisognava affrontare lunghe distanze a dorso del mulo.

E’ stato raggiunto dai vertici della Coldiretti lucana per la speciale consegna.

“​La sua è una storia di resilienza straordinaria – dicono dalla Coldiretti -. ​Ha combattuto nel secondo conflitto mondiale, affrontando la prigionia. Di quegli anni conserva ancora un diario prezioso, memoria di un tempo di sacrificio. ​Tornato a casa, non ha mai smesso di curare la sua terra. Fino a 103 anni ha accompagnato i suoi animali al pascolo, con la stessa dedizione di quando era bambino. ​Il segreto della sua longevità è il cibo sano, frutta, verdura e l’immancabile bicchiere di vino ai pasti, rigorosamente di sua produzione! ​Consegnare questo riconoscimento al socio Vitantonio Lovallo non è stato solo un atto formale, ma un tributo alla sua forza. Per noi Ziton è la prova più bella che amare la terra e i suoi frutti è il vero segreto della vita“.