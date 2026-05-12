Ad Avigliano la medaglia degli 80 anni di Coldiretti a Vitantonio Lovallo, il socio più longevo d’Italia
La medaglia degli 80 anni di Coldiretti ad un socio davvero speciale, sicuramente il più longevo d’italia. Si tratta di Vitantonio Lovallo di Avigliano, per tutti “Ziton”, che a marzo ha compiuto 112 anni.
Classe 1914, Vitantonio è il testimone vivente di un’Italia che non c’è più, ma che vive nei suoi occhi lucidi e nelle sue mani segnate dal lavoro. Nato a Sarnelli, frazione di Avigliano, il 25 marzo, fu registrato con tre giorni di ritardo perché allora, per raggiungere l’anagrafe, bisognava affrontare lunghe distanze a dorso del mulo.
E’ stato raggiunto dai vertici della Coldiretti lucana per la speciale consegna.
“La sua è una storia di resilienza straordinaria – dicono dalla Coldiretti -. Ha combattuto nel secondo conflitto mondiale, affrontando la prigionia. Di quegli anni conserva ancora un diario prezioso, memoria di un tempo di sacrificio. Tornato a casa, non ha mai smesso di curare la sua terra. Fino a 103 anni ha accompagnato i suoi animali al pascolo, con la stessa dedizione di quando era bambino. Il segreto della sua longevità è il cibo sano, frutta, verdura e l’immancabile bicchiere di vino ai pasti, rigorosamente di sua produzione! Consegnare questo riconoscimento al socio Vitantonio Lovallo non è stato solo un atto formale, ma un tributo alla sua forza. Per noi Ziton è la prova più bella che amare la terra e i suoi frutti è il vero segreto della vita“.