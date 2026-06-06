Importante riconoscimento per Anna Lucia Di Muria, studentessa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina nella classe terza dell’indirizzo Agricoltura.

Di Muria, di Padula, è stata selezionata dal Centro Locale AFS Intercultura Vallo di Diano per una prestigiosa borsa di studio che le consentirà di trascorrere un anno scolastico all’estero, in Ungheria.

Il riconoscimento è stato consegnato dalla sindaca di Padula Michela Cimino e dalla docente referente Marisa Ceddia. All’evento organizzato presso la Torquato Tasso SOMS di Sala Consilina, alla presenza delle famiglie, dei rappresentanti scolastici e delle istituzioni del territorio, hanno preso parte il sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano, la vicesindaca di Montesano sulla Marcellana Marzia Manilia e il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci, che hanno espresso il proprio sostegno ai giovani studenti protagonisti dei programmi di mobilità internazionale.

La borsa di studio rappresenta il coronamento di un impegnativo percorso di selezione e formazione e offrirà ad Anna Lucia un’importante opportunità di crescita personale, culturale e linguistica, in linea con i valori promossi da Intercultura da oltre settant’anni.

Viva soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.