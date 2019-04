Ad Agropoli un weekend ricco di sport con i Campionati regionali di decathlon, eptathlon e nuoto

Tre sono gli eventi in cartellone a partire da domani, sabato 27 aprile, che si svolgeranno ad Agropoli, che è diventata la città punto di riferimento per lo sport. Presso l’impianto sportivo “R. Guariglia”, sulla pista “P. Mennea”, si svolgerà il Campionato regionale prove multiple maschili (decathlon) e femminili (eptathlon) – categoria Assoluti. Si terranno nel pomeriggio di domani (dalle ore 13.00) e nella mattinata di domenica 28 aprile (con inizio alle ore 8.45). Sarà la prima prova in vista delle finali nazionali che si svolgeranno il 26 maggio (Modena o Torino). In gara circa 350 atleti nelle prove multiple e nelle altre discipline.

E’ partito anche il conto alla rovescia per la Granfondo dei Saraceni, che si terrà domenica 28. Due i percorsi previsti: Granfondo di circa 40 km e giro escursionistico di 23 km, aperto a tutti, per la promozione territoriale. E’ prevista la partenza da località Marrota, nei pressi dell’ospedale civile. Verranno interessati dalla gara il centro storico, il porto turistico, quindi Trentova e Tresino. L’iniziativa, organizzata dall’Asd Cilento Mtb, giunta quest’anno alla quarta edizione, gode del patrocinio del Comune di Agropoli. Tutte le categorie agonistiche federali, i master e le e-bikes dovranno effettuare il giro lungo di circa 40 km (dislivello 1350 metri e salita più lunga di 2 km) mentre gli escursionisti dovranno obbligatoriamente deviare allo snodo indicato a circa metà percorso per compiere il giro corto di circa 27 km (dislivello 900 metri e salita più lunga 2 km). Previsti circa 600 partecipanti.

Appuntamento per domenica, a partire dalle ore 8.15 fino al pomeriggio inoltrato, anche con il nuoto, con il Gran Prix di primavera – Campionati regionali estivi Endas 2019, presso la piscina Elysium. Parteciperanno circa 1.000 atleti delle categorie da esordienti a senior.

Sempre domenica, infine, presso lo stadio “Guariglia” si svolgerà, alle ore 16.30, la gara playoff U.S. Agropoli – Costa d’Amalfi valevole per il campionato regionale di Eccellenza.

“Ci apprestiamo a trascorrere un nuovo fine settimana all’insegna dello sport – affermano il sindaco Adamo Coppola e il consigliere con delega allo Sport, Giuseppe Cammarota – così come ormai avviene da due mesi. Tre discipline sportive in cartellone alle quali si aggiunge anche la gara playoff dell’U.S. Agropoli, che certamente sapranno tenere viva la città, favorendo la visita e la permanenza di tanti ospiti, dopo le tante presenze registrate nel periodo pasquale e del 25 aprile, che potranno approfittare di un anticipo di estate, nella nostra amata Agropoli“.

– Chiara Di Miele –