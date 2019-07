E’ in programma domani, sabato 20 luglio, alle ore 9.30, presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli, un incontro pubblico in occasione dell’inaugurazione dell’ufficio del Genio Civile dell’Unione dei Comuni Alto Cilento.

Saranno presenti i sindaci degli otto Comuni che rientrano nell’ambito dell’Unione e il funzionario incaricato. L’ufficio sarà un punto di riferimento dei tecnici operanti nel settore edile, che potranno in questo modo evitare di recarsi agli uffici di Vallo della Lucania o di Salerno per il deposito dei calcoli strutturali degli edifici in costruzione, ai fini dell’ottenimento dei previsti provvedimenti sismici. L’autorizzazione sismica, che verrà rilasciata dall’ufficio, è quella prevista per le opere la cui altezza non superi i 10,50 metri dal piano di campagna.

La sede dell’ufficio, che vede come responsabile il funzionario Sergio Lauriana, è presente presso la Casa Comunale di Agropoli, al primo piano. Sarà operativo, fin da sabato 20 luglio. Questi gli orari e i giorni di apertura: al pomeriggio, il lunedì e il venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.00; al mattino, il mercoledì e il sabato, dalle ore 8.30 alle 11.30. Presso il servizio, verrà istituita anche la Commissione sismica prevista dall’art. 4 bis della legge regionale 9/1983 per l’esame dei progetti sottoposti ad autorizzazione sismica. L’ufficio si autofinanzierà: i proventi dei contributi versati per gli esami delle progettazioni serviranno a garantire il funzionamento del servizio.

L’attivazione dell’ufficio viene operata a poche settimane dall’approvazione della delibera, con la quale la Giunta regionale della Campania ha autorizzato il trasferimento delle attività e le funzioni del Genio civile presso l’Unione dei Comuni Alto Cilento, che ne aveva fatto richiesta qualche mese fa. Un importante risultato ottenuto dai sindaci degli otto Comuni riuniti nell’ambito dell’Unione.