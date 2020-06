Ad Agropoli stop al camper selvaggio e nuove disposizioni per i parcheggi comunali

L’Amministrazione comunale di Agropoli porta a risoluzione la problematica del camper selvaggio. Con delibera di Giunta è stato deciso di riservare ai camperisti alcuni posteggi (solo sosta) in via Romanelli presso il parcheggio “Landolfi”, parcheggio “Guariglia” e via Della Lanterna. Tutti gli altri stalli presenti in città saranno riservati esclusivamente alle auto. Nel caso in cui i camperisti dovessero posteggiare in altre aree saranno passibili di sanzioni.

“Risolviamo così – afferma il sindaco Adamo Coppola – l’annoso problema della sosta selvaggia dei camper in alcuni punti di pregio della città dove, peraltro, data la loro ampiezza, creavano problemi di circolazione e posteggio agli altri veicoli“.

Nella medesima delibera è stata decisa per il parcheggio Landolfi la libera fruibilità dalle ore 8 alle 18; sarà invece a pagamento dalle 18 in poi (periodo giugno/settembre).

“Un provvedimento annunciato nei giorni scorsi e ora concretizzato con atto di Giunta – precisa il primo cittadino – per dare modo a cittadini e turisti di fare acquisiti in tranquillità nei negozi della nostra città, dando così anche una mano ai nostri esercenti“.

Restando in tema parcheggi, sono state prese anche altre decisioni: diventa a pagamento (esclusi i residenti) il parcheggio antistante la scuola per l’infanzia “Padre Giacomo Selvi” nell’omonima via, per il periodo 15 giugno/15 settembre. “Stiamo parlando di un parcheggio – sottolinea Coppola – che era diventato posteggio privato e a lungo termine per tutto il periodo estivo per chi veniva in vacanza ad Agropoli, non favorendo il ricambio del flusso delle auto di un parcheggio che invece deve essere a sostegno del lungomare San Marco“.

Sono presenti parcheggi liberi nell’area soprastante il supermercato e ne saranno attivati presto di nuovi. “Abbiamo chiuso – evidenzia il sindaco – un accordo con le Ferrovie per acquisire al patrimonio comunale i terreni che sono presenti su via Selvi, nello spazio compreso tra la chiesa Sacro Cuore fino a via Frank Zappa. Qui sorgeranno tutti stalli liberi“.

Infine è stato stretto un accordo con gli eredi Sarnicola per avere la disponibilità dell’area dell’ex distributore di carburante, in via San Marco, e della zona presente alle spalle. Qui verranno predisposti circa 100 posti auto. “Un lavoro costante – conclude il sindaco – che cerca di rendere la nostra città più accogliente e fruibile“.

– Chiara Di Miele –