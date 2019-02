Ad Agropoli scatta l’ordinanza per Carnevale. Vietata la vendita di alcolici e bombolette spray

Divieto di somministrazione di bevande in genere, se da asporto, nei giorni del 3 e 5 marzo e da oggi fino al 5 marzo è vietata la vendita e l’utilizzo di oggetti atti ad offendere e arrecare offesa o molestia alle persone e danno a cose. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, in occasione del Carnevale 2019, ha firmato apposita ordinanza per la salvaguardia della sicurezza urbana e per la pubblica incolumità.

Nelle ore pomeridiane del 3 e del 5 marzo è vietata la somministrazione, vendita e consumo di superalcolici, nonché la vendita per asporto di bevande analcoliche o alcoliche di qualsiasi gradazione. Tali prodotti potranno essere consumati solo all’interno degli esercizi commerciali, di laboratori artigianali e simili. Fino al 5 marzo, invece, il divieto riguarda per lo più azioni che possano arrecare danno o turbativa.

Queste le principali prescrizioni: divieto di gettare in luogo pubblico, lanciare o spruzzare verso persone o cose oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere quali, ad esempio, schiume, coloranti vari, palloncini pieni di acqua, farina, uova. In ambito urbano, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto divieto di usare petardi, cartucce o altri artifizi che possano arrecare offesa o molestia alle persone o agli animali o danni a cose.

Nei luoghi dove si svolgono pubblici festeggiamenti o manifestazioni carnevalesche e nelle pubbliche vie è vietato portare pistole ad acqua o qualsiasi altro oggetto contenente e atto a spruzzare liquidi e qualsiasi altro oggetto idoneo ad arrecare offesa o molestia alle persone o danno a cose. E’ vietata infine la vendita di bombolette spray contenenti schiuma, artifizi pirotecnici, randelli in plastica e oggetti simili. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 25 a 500 euro.

– Chiara Di Miele –