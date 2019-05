Ad Agropoli l’ok al comodato d’uso gratuito ai Vigili del Fuoco per la struttura di località Mattine

La Giunta del Comune di Agropoli ha deliberato la concessione d’uso gratuito di un immobile, già adibito lo scorso anno a caserma dei Vigili del Fuoco, ai fini dell’attivazione di un Distaccamento permanente.

Si tratta di un locale situato in località Mattine. A breve ci sarà la firma della convenzione per l’attivazione del Distaccamento estivo, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre.

Nel frattempo si attende che il Ministero dell’Interno proceda a prolungare il servizio durante tutto il corso dell’anno con lo stanziamento delle risorse umane necessarie.

“Un lavoro iniziato nel 2014 – afferma il sindaco Adamo Coppola – il cui iter prosegue ai fini di installare un Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco sul nostro territorio. Un servizio troppo importante per Agropoli e per i Comuni limitrofi ai fini di un costante e puntuale controllo anche dal punto di vista dei rischi derivanti da incendi e calamità idrogeologiche. La distanza dei Distaccamenti di Eboli e Vallo della Lucania, considerati anche il numero di interventi e le zone di competenza, potrebbero non risultare tempestivi ad Agropoli, come per i Comuni di Capaccio Paestum, Castellabate e gli Enti che rientrano nell’Unione dei Comuni Alto Cilento”.

“La collocazione ad Agropoli – conclude – viene dal fatto che la posizione è baricentrica rispetto ai presidi attualmente attivi nonché rispetto ad aree di particolare e notevole interesse del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”.

– Claudia Monaco –