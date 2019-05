Ad Agropoli divertimento e aggregazione con l’iniziativa “Sport in…Comune”

Oltre 1.500 bambini provenienti da ogni parte della provincia di Salerno, hanno preso parte questa mattina alla Festa provinciale di “Sport in… Comune” che si è svolta presso l’impianto sportivo “R. Guariglia” di Agropoli.

La manifestazione è stata organizzata dal CONI di Salerno in collaborazione con la Feder Sanità ANCI, la Direzione Scolastica Regionale della Campania, l’AICS e con il patrocinio del Comune di Agropoli e del Comitato Organizzatore Universiadi di Napoli 2019.

Oltre 66 le rappresentative con alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari che si sono cimentati in una serie di attività con prove individuali e di squadra in una serie di sport che hanno incluso corsa, basket, pallavolo e tanto altro.

La cerimonia di apertura ha visto sfilare i gonfaloni dei diversi Comuni partecipanti, con i rappresentanti istituzionali e i piccoli atleti. Questi si sono impegnati in prove di corsa veloce (30 metri), di lanci con la palla e lanci di forza.

Poi il circuito multisport con 4 prove e la staffetta veloce mista (6 x 30 metri). Sono stati premiati i primi tre classificati di ogni prova sia individuale che di squadra. Per il Comune di Agropoli, erano presenti, oltre al sindaco Adamo Coppola, gli assessori Vanna D’Arienzo, Rosa Lampasona e Roberto Mutalipassi e il consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Cammarota.

“Saluto gli amministratori e tutte le persone presenti, oltre ovviamente al CONI che ringrazio per aver scelto Agropoli – ha dichiarato Coppola – Oggi è una bella giornata di sport, una boccata di ossigeno rispetto alle difficoltà che affrontiamo tutti i giorni. Da tempo ci fregiamo del titolo di ‘Città dello sport’ ed è in momenti come questi che ci sentiamo davvero orgogliosi di aver creato strutture idonee per la pratica sportiva”.

“La manifestazione – ha sottolineato Paola Berardino, delegata del CONI di Salerno – ha l’obiettivo di sensibilizzare il territorio ad essere parte attiva in un progetto comune di promozione dello sport e dei valori che esso rappresenta. Crediamo in questo progetto, che quest’anno è cresciuto, vedendo la partecipazione di molti più Comuni e bambini, provenienti specie dal Cilento, rispetto a quelli attesi”.

– Claudia Monaco –