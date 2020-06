Ad Agropoli definite le modalità di fruizione delle spiagge libere. Nessuna prenotazione e un’app informativa

Alla luce delle nuove linee guida regionali, l’Amministrazione comunale di Agropoli guidata dal sindaco Adamo Coppola è arrivata a delineare quelle che saranno le modalità di fruizione delle spiagge libere.

La programmazione è andata avanti fino agli ultimi giorni ipotizzando una serie di soluzioni ma solo le ultime disposizioni regionali hanno chiarito quale potesse essere, effettivamente, la direzione più idonea da seguire in virtù dell’emergenza Covid-19.

“Sulla base delle linee guida della Regione e sul lavoro di incremento dei posti disponibili sugli arenili, oltre alle verifiche compiute sui flussi dei bagnanti in entrata e in uscita – afferma il sindaco Adamo Coppola – siamo giunti a prendere le decisioni relativamente alla gestione degli arenili di pubblica fruibilità, in alcuni casi diverse da quelle pensate nel recente passato. In primo luogo, non sarà necessaria la prenotazione per accedere in spiaggia ma conserveremo la nostra app che presenteremo a giorni. Questa sarà un utile strumento per informare in merito i turisti e non solo in merito alla vivibilità del nostro litorale. Ad esempio, sarà in grado, in tempo reale, di fornire il numero delle persone presenti su una determinata spiaggia, dare notizie su come raggiungere gli arenili e tante altre info utili. La regola che bisognerà tenere ben presente è quella di evitare gli assembramenti. Per controllare che questo avvenga, verranno monitorate le presenze sui diversi arenili e nei fine settimana, ci saranno i vigili urbani a presidiare le spiagge. Una novità: i ‘baywatch’ in divisa che daranno maggiore sicurezza ai bagnanti”.

“Auguro a tutti voi – conclude il sindaco – di trascorrere una splendida estate ad Agropoli”.

Tali modalità di fruizione sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa congiunta con i sindaci dei Comuni di Castellabate e Pollica, Costabile Spinelli e Stefano Pisani.

– Claudia Monaco –