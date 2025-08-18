Nel mese di agosto in Campania sono state effettuate 6 donazioni di organi.

Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e promotore della mozione per l’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della donazione di organi, tessuti, cellule, all’ampliamento delle prestazioni di trapianto e al potenziamento degli Organismi di Reperimento della Rete Regionale Trapianti, esprime soddisfazione sull’importante risultato.

“Voglio prima di tutto ringraziare Pierino Di Silverio, coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Campania, tutti i colleghi medici e il personale sanitario che lavorano con impegno e professionalità anche nel periodo estivo. Un’attività instancabile che fa onore al nostro sistema sanitario regionale consentendo a tanti pazienti di poter di nuovo costruire un futuro. La Regione Campania negli ultimi anni ha fatto molti passi in avanti, annoverando eccellenze importanti in questo settore a livello europeo e mondiale. Un impegno ribadito anche con la mozione che ho presentato in Consiglio regionale” afferma.

“C’è ancora molto da lavorare soprattutto sulla sensibilizzazione dei cittadini – ha aggiunto – poiché per quanto attiene alle dichiarazioni di volontà registrate in occasione del rinnovo o rilascio del documento d’identità la Campania è complessivamente diciannovesima tra le regioni italiane con un indice del dono di 54,04 su 100 (media nazionale 60,69)”.

La Regione ha già recepito le indicazioni per adottare tutti gli atti e le misure necessarie per attivare la tipologia di prestazioni erogate dal SSR campano mediante l’istituzione di programmi di trapianto di pancreas e polmoni, per la completa attuazione del Programma Nazionale Donazioni mediante la strutturazione dei Coordinamenti Ospedalieri Procurement (Aziendali e di Presidio) e la costituzione dei Comitati Aziendali Ospedalieri per la Donazione di Organi e Tessuti negli Ospedali ed Aziende individuati come riferimento nel percorso dei pazienti con gravi lesioni cerebrali o gravi insufficienze cardiocircolatorie o sedi di centro trapianto di organi.

“Un contributo fondamentale – ha concluso Pellegrino – viene dal potenziamento del Centro Regionale Trapianti prevedendo anche l’istituzione di una nuova struttura a carattere Dipartimentale Interaziendale per la razionalizzazione delle risorse e l’incremento delle prestazioni sanitarie e dall’adozione delle misure necessarie per lo sviluppo delle terapie innovative CAR T per la riduzione del fenomeno della migrazione sanitaria”.