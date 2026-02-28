Lo Sporting Sala Consilina con una prova sontuosa centra il primo successo in trasferta in questo girone di ritorno e lo fa sul campo dell’Active Network sul parquet di Orte contro la formazione laziale di Monsignori, la quale invece in questa seconda parte del campionato era reduce da tre vittorie consecutive che l’hanno portata a ridosso del gruppo delle migliori.

Per questo match il tecnico dei Draghi salesi Felipe Conde propone nuovamente tra i pali Fiuza e parte con Igor, Delmestre Diaz e Arillo, come quattro di movimento. Ed è proprio Arillo il grande protagonista con una tripletta che lascia di sasso la squadra di casa e con due provvidenziali recuperi è senz’altro il pivot partenopeo l‘MVP del match.

L’Active Network parte col piede giusto e dopo 6’09” sugli sviluppi di un angolo Ferretti sblocca la gara. La reazione dei gialloverdi salesi è immediata e trova il giusto premio all’8’37” quando Delmestre si propone con una bella iniziativa e sul diagonale il più lesto è Arillo che riequilibra i conti. Dopo soli tre minuti ci pensa Vidal a portare avanti i Draghi con un missile all’incrocio che sorprende Thiago Perez. Una rete che dà fiducia ai salesi che prendono il largo grazie ad Arillo, il quale in 19 secondi piazza altre due marcature di pregevole fattura che portano lo Sporting Sala Consilina a chiudere la prima frazione avanti sull’ 1-4.

Nella ripresa è ancora lo Sporting Sala Consilina a dettare i tempi e crea una serie di occasioni che non vengono finalizzate per un soffio: dapprima un palo di Delmestre, poi Diaz e Vidal non centrano la porta, ma quasi al minuto 7 Diaz si fa perdonare con un preciso tiro di sinistro che fa secco Thiago Perez portando i draghi alla quinta segnatura. Il tecnico di casa Monsignori si gioca la carta del portiere di movimento e Salamone approfittando di una leggerezza di Delmestre accorcia le distanze. Sulle ali dell’entusiasmo Pina trova con una conclusione secca anche la terza rete che porta i laziali a meno due, ma da questo momento riprende la corsa dei gialloverdi che sfruttano alla perfezioni gli angoli con Rossetti che firma la sesta segnatura e dopo 21 secondi con la porta vuota Foti trova la rete del nuovo allungo.

L’Active insiste con il portiere di movimento e prima subisce anche l’ottava rete sempre dall’angolo (a firmarla ci pensa Vidal, per lui doppietta) e poi l’ex di turno il capitano Igor con la porta lasciata sguarnita firma la nona rete che di fatto mette fine alle residue speranze dei padroni di casa i quali quasi allo scadere su un’altra leggerezza con Cesaroni trovano la quarta segnatura che serve solo per le statistiche. Al suono della sirena è 4-9 per lo Sporting Sala Consilina che sale a quota 32 e consolida il quinto posto.

Soddisfatto il presidente Giuseppe Detta: “Una vittoria meritata e dominata. I tre punti sono importanti per la classifica anche perché ottenuti su un campo piccolo e ostico. Ci voleva proprio questa prova per dare fiducia a tutto il gruppo”.

Ora lo Sporting Sala Consilina tornerà in campo martedì 3 marzo per i quarti di Coppa Divisione. Al Pala San Rufo arrivano i campioni d’Italia della Meta Catania: in palio il passaggio alle semifinali. La gara avrà inizio alle ore 16 e i dirigenti invitano, nonostante l’orario non proprio favorevole, i tifosi a stare vicino agli uomini del tecnico Conde.