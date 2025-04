La Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno, nell’ambito dei controlli sui collegamenti marittimi e aerei con i Paesi Extra Schengen che sono stati intensificati in questo periodo di festività, ha arrestato un cittadino tunisino, nel Porto di Salerno, destinatario di un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali, per l’espiazione di due anni di reclusione per violenza sessuale.

Il mandato è stato emesso dalle Autorità polacche.

Lo straniero, in attesa di imbarcarsi per la Tunisia, alla vista dei poliziotti ha cercato di eludere il controllo allontanandosi tra le auto in coda.

La Polizia di Frontiera il 18 aprile nell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi ha arrestato un iraniano che ha tentato di imbarcarsi con documenti falsi su un volo in partenza per Londra.