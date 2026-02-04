I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Veronica Pastori, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura nei confronti di un 28enne e di un 24enne residenti a Sala Consilina.

Il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre il 24enne all’obbligo di dimora a Sala Consilina.

Entrambi sono indagati, in concorso, per furto pluriaggravato e furto con strappo.

Secondo l’ipotesi accusatoria ricostruita dai militari del Nucleo Operativo diretti dal Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Piantanida, tra i mesi di agosto e novembre del 2025 avrebbero messo a segno diversi furti in vari comuni del Vallo di Diano, rubando materiale per l’edilizia, l’agricoltura e il giardinaggio, gruppi elettrogeni. In una circostanza, inoltre, avrebbero strappato degli orecchini d’oro ad un’anziana. Il bottino complessivo ammonta a circa 30mila euro.

I furti si sono verificati ad Auletta, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Teggiano.

Gli addebiti provvisori contestati nell’attuale fase delle indagini preliminari dovranno trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.