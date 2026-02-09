Questa mattina il Nucleo Parco Carabinieri di Agropoli, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP nei confronti di due persone accusate di aver causato insieme, a poco tempo di distanza l’uno dall’altro, due incendi a Laureana Cilento il 7 ottobre scorso, in località San Paolo e in località Villa Simeoni.

Rilevante l’incendio di località San Paolo che ha danneggiato 5.000 metri quadrati di macchia mediterranea. Meno esteso quello in località Villa Simeoni che ha distrutto 2.000 metri quadrati di vegetazione.

L’immediato intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha evitato che i due roghi si propagassero ulteriormente a causa del forte vento.

Uno dei due incendi è stato provocato dal lancio di un oggetto incendiario da un’auto in corsa. Uno dei due indagati è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre l’altro all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’auto utilizzata è stata sequestrata.

Il procedimento verte in fase di indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi. Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione.