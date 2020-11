Accoltellò un compagno di classe vicino alla scuola. Arrestato 16enne ebolitano

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno eseguito la misura cautelare della custodia in Istituto Penale Minorile, emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Salerno, nei confronti di un 16enne ebolitano che, per futili motivi, lo scorso 7 ottobre nei pressi dell’Istituto Alberghiero “Ferrari” di Battipaglia ha gravemente ferito, con un coltello lungo 16 centimetri, un suo coetaneo e compagno di classe.

Le indagini sono state condotte dagli Agenti del Commissariato di Battipaglia e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura dei Minori e, nella stessa giornata del 7 ottobre scorso, hanno consentito di ritrovare in un tombino il coltello utilizzato per l’aggressione.

Sono state, inoltre, raccolte numerose e concordanti dichiarazioni dagli stessi compagni di classe dell’aggressore e della vittima e sono stati trovati numerosi messaggi di Instagram da cui si deduce sia la premeditazione dell’aggressione quanto la successiva rivendicazione dell’azione compiuta dal giovanissimo studente.

Il giovane è stato condotto nell’Istituto Penale Minorile di Nisida a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

– Chiara Di Miele –