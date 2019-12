Accoltellano un 17enne al culmine di una rissa a Pontecagnano. Arrestati due giovani

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 2 giovani di nazionalità italiana.

Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno sono state avviate a seguito di una violenta rissa avvenuta la sera del 28 novembre in pieno centro a Pontecagnano Faiano dove un folto gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni, a causa di un precedente diverbio per futili motivi avvenuto settimane prima hanno deciso di incontrarsi per chiarire la questione in modo definitivo.

La discussione è sfociata nell’aggressione ai danni di un minorenne che è stato colpito con una coltellata all’addome che gli ha provocato lesioni gravissime allo stomaco.

I poliziotti della Squadra Mobile dopo aver acquisito le testimonianze dei presenti ed i frames delle immagini delle telecamere sono riusciti a ricostruire in modo dettagliato le fasi dell’aggressione.

– Claudia Monaco –

