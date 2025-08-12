E’ stato rintracciato e arrestato l’uomo che si è reso responsabile di un accoltellamento durante una lite a Campagna.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando in concomitanza con l’evento “‘a Chiena” nel centro abitato del paese sarebbe nato un diverbio tra alcune persone e in due sono rimaste ferite: un giovane colpito da fendenti e un 59enne che sarebbe caduto nel tentativo di allontanarsi.

Subito dopo l’accaduto sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Greta Gentili, che sono riusciti ad individuare e ad arrestare il responsabile.

Si tratta di un pregiudicato di Eboli che dovrà ora rispondere delle accuse di lesioni.

Sul caso sono intervenuti anche gli organizzatori dell’evento che hanno affermato: “In relazione a un episodio avvenuto nella giornata del 10 agosto, desideriamo precisare che lo stesso non si è verificato durante lo svolgimento dell’evento ‘a Chiena’ né al termine delle attività programmate. Dai riscontri effettuati, la persona responsabile dell’accaduto non risulta tra i partecipanti registrati alla manifestazione. Riteniamo pertanto che l’episodio sia estraneo all’ambito di responsabilità organizzativa e alle misure di sicurezza predisposte per l’evento. Tuttavia, come previsto dal piano operativo, il servizio di assistenza sanitaria e i presidi di primo intervento sono rimasti attivi fino alla partenza dell’ultima navetta dal Centro Storico, garantendo una copertura continua per tutta la durata delle attività correlate. Condanniamo fermamente ogni comportamento che possa turbare lo svolgimento sereno delle iniziative e ribadiamo l’impegno a garantire un contesto sicuro e accogliente per tutti”.

